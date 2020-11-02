Женщина лишилась более 80 тысяч рублей

Мошенники действовали по уже классической схеме. Женщине поступил звонок от «сотрудника» банка, который сообщил ей, что произведена попытка взлома её личного кабинета. Для сохранности денежных средств злоумышленник предложил ей установить двухуровневую идентифицированную защиту и перевести средства в резервную банковскую ячейку.

Для совершения перевода он назвал счёт. Женщина переживала за свои денежные средства и перевела на него 82 тысячи рублей. Далее разговор был переведён на другого «специалиста», который сообщил, что теперь она должна назвать трёхзначный код с оборота карты, после чего на телефон пришло смс-сообщение о списании шести тысяч рублей. В общей сумме потерпевшая потеряла 88 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража». По данной статье мошенникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Полицейские предупреждают! Не попадайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию — это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником. Если хотите убедиться в безопасности своих сбережений, сами позвоните на телефон горячей линии банка.