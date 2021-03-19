Женщина осуждена за попытку сбыта наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы

В феврале 2020 года безработная норильчанка получила от знакомой предложение быстро, но незаконно подзаработать. Работа заключалась в фасовке наркотических веществ и их дальнейшем распространении через тайники-закладки. Сам сбыт организовывался с помощью интернета.

Женщина согласилась и даже попыталась реализовать две довольно крупные партии. Однако получить выгоду преступнице так и не удалось - помешали сотрудники транспортной полиции, задержавшие её на месте совершения преступления.

В ходе следствия выяснилось, что преступница действовала не одна, а в составе преступной группы, состоявшей из четырёх человек, включая ту самую знакомую, которая также была задержана органами правопорядка.

По приговору злоумышленнице назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако так как на момент совершения преступления женщина была беременна, исполнение наказания отсрочено до достижения ребёнком 14 лет.