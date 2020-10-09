Женщина попала в ловушку к мошенникам

В отдел полиции поступило заявление от 55-летней жительницы Кайеркана, в котором она заявила, что стала жертвой мошенников. В сентябре потерпевшей поступил звонок от сотрудника надзорного ведомства и сообщил, что на её счёт поступила компенсация за ранее приобретённые некачественные препараты в размере 450 тысяч рублей. Чтобы получить эти средства, женщине нужно приехать в Москву либо оформить перевод через ближайший регион, а также оплатить налоговую пошлину и страховые взносы. В течение недели она перевела необходимые средства мошенникам – 958 тысяч рублей.

На данный момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ.

Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. В случае поступления предложений от имени правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретенные товары и услуги, незамедлительно сообщите о данном факте в полицию.