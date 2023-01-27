Женщинам, награжденным знаком «Материнская слава», сохранят льготы при переезде с Крайнего Севера

Комитет Законодательного собрания по северным территориям инициировал законопроект о внесении изменений в отдельные краевые законы. Речь про законы о предоставлении мер соцподдержки женщинам, награжденным почетным знаком края «Материнская слава». Такие женщины при достижении 55 лет имеют право на меры соцподдержки, аналогичные льготам ветеранам труда края. Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориям возраст указан другой – 50 лет. Получается, что при выезде с Севера матери утрачивают право на льготы, так как в законах края содержится требование о достижении определенного возраста.

Депутаты предложили сохранить льготы женщинам, переехавшим из районов Крайнего Севера в другие территории края. Законопроектом зафиксировано это право отдельным положением в законах края «О мерах соцподдержки женщин, награжденных почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» и «О соцподдержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг».

Комитет единогласно поддержал законопроект, теперь его передадут на рассмотрение в комитет по охране здоровья и соцполитике.