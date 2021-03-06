Женщины и дороги

– Всю жизнь я боялась автомобилей и дорог, — говорит Оксана. — Эти страхи связаны с не самыми радостными воспоминаниями. Поводом для обучения в автошколе и получения водительского удостоверения стал преклонный возраст родителей и их болезни. Нужно было успевать всё: посетить врачей, добраться до работы, заскочить в магазины и наконец–то вернуться домой. Без машины это нереально. Поэтому пришла в автошколу и отучилась. После покупки авто я стала успевать намного больше, особенно по мере приобретения водительского опыта. Но первый год вождения был трудным. Одинаково непросто давалось движение и во дворах, и на автодорогах. Трудно было одновременно уследить за знаками и соседними машинами. И это при том, что у нас дорожных указателей в разы меньше, чем на материке, как и автомобилей. Столкнулась и с рядом проблем. Главная среди них — лихачи. Они представляют бОльшую опасность, чем переменчивость северной погоды. Никогда не знаешь, в какой момент и откуда они выскочат. Контролировать поведение шумахеров просто невозможно, особенно тех, кто едет сзади. Выход только один — дать им себя обогнать. Тише едешь — целее будешь. Лучше приехать домой живой и здоровой, чем рисковать из–за нескольких минут не только своей жизнью, но и жизнями других людей.

Эх, дороги!

Норильские дороги — ещё одна головная боль местных водителей. Состояние дорожного покрытия и качество зимней посыпки оставляют желать лучшего. Возможно, наши дорожные службы просто не успевают постоянно контролировать состояние проезжей части и своевременно устранять проблемы. Или им не хватает средств, техники и подрядчиков. Как бы то ни было, дороги в Норильске не радуют. Кстати, посыпка влияет на состояние дорожного полотна не меньше, чем погодные условия и своевременный ремонт. С тех пор как граншлак был заменён на базальт, о качестве посыпки не высказался только ленивый. Базальт просто убивает автомобили — нещадно царапает корпус, бьёт фары и стёкла, повреждает детали, что приводит к быстрому износу и, как следствие, дополнительной нагрузке на семейный бюджет горожан. Более того, зима показала, что ни на тротуарах, ни на дорогах от базальта толку нет — его просто сносит ветром к обочинам.

Отдельно нужно сказать о дорогах в промзоне, в частности об уборке снега на них. После прохождения грейдера на проезжей части остаются глубокие выбоины, из–за которых ходовая часть авто просто гибнет. Да и заносов трудно избежать. Также опасность представляют КАМАЗы и прочие большегрузы, перевозящие снег, мусор, габаритные и не очень конструкции — незакреплённый груз из–за тряски на неровностях при наборе скорости падает на дорогу и летит под колёса или в лобовые стёкла машин, едущих следом. Ещё одна проблема — плохое освещение, из-за которого можно не заметить яму.

Дорожная этика

Мужчин–водителей можно условно поделить на тех, кто любит во что бы то ни стало обогнать, подрезать, посигналить, покрутить пальцем у виска, проорать в окошко любимую фразу «Обезьяна с гранатой!», и тех, кто ведёт себя как взрослый адекватный человек. Наличие первых нужно просто принять как данность и ни в коем случае не опускаться до хамства. Вторых нужно ценить и благодарить за джентльменское поведение на улично–дорожной сети и помощь, которую они оказывают автоледи в сложную минуту. Стоит учитывать и тот факт, что мужчины по своей природе склонны к агрессивному вождению. Они же охотники и должны первыми «завалить мамонта». И если для одних это означает в последнюю секунду проскочить перекрёсток на зелёный сигнал светофора и победоносно посигналить, то у других скрытая мужская агрессия сублимируется в джентльменское поведение.

– Справедливости ради нужно добавить, что иногда дамы соперничают с мужчинами в гонках, — поясняет Оксана. — На мой взгляд, подобное поведение унижает барышню и ставит её на один уровень с автохамами. К счастью, такое случается редко. Чтобы не возникало опасных ситуаций и происшествий, всего–то и надо, что соблюдать правила дорожного движения. По моим наблюдениям, скоростной режим нарушает каждый второй мужчина. Особенно грешат этим таксисты.

Дефицит запчастей

В нашем городе наблюдается нехватка запчастей для марок машин, которые не особо распространены. Всегда в наличии детали на «Логаны», «Тойоты». А у Оксаны «Мазда Вериса», и нужных запчастей в норильских автомагазинах для неё не оказалось, их пришлось заказывать на материке. Ожидание растянулось больше чем на месяц. Необходимость замены деталей возникла тогда, когда в машине подмёрзла топливная система, побежал фильтр, и в результате произошло лёгкое возгорание, которое, к счастью, удалось вовремя потушить.

– Скорее всего в морозы я эксплуатировать авто уже не буду, потому что трубки тонкие, внутри них образуется конденсат, который при низких температурах перемерзает, — говорит автомобилистка. — Я, конечно, после этого случая утеплила машину, но и эта мера не всегда спасает. Этой зимой вообще было много случаев возгорания машин. Одни владельцы с замерзанием боролись, устанавливая электронные тепловые устройства, которые тоже могут привести к возгоранию. Другие отогревали авто различными народными методами с использованием топлива... А кто–то утеплялся сверх меры.

Было бы неплохо, если в наших автомагазинах был хотя бы минимальный запас деталей для таких машин, как моя. Хотя бы тех, которые быстро изнашиваются и выходят из строя. Признаюсь, что при покупке автомобиля я не ожидала, что возникнет такая проблема. Мне говорили, что есть взаимозаменяемые части, аналоги либо контрактные, то есть те, которые уже однажды использовались, но находятся в отличном состоянии. Однако пока «ласточка» греется на тёплой автостоянке в ожидании деталей.

Пешеходная тема

Знание ПДД у взрослых пешеходов хромает. Именно они часто переходят дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора. И ладно если они делают это в одиночку, но ведь иногда родители тащат за собой детей, подвергая их опасности.

– Почему–то норильские пешеходы считают, что все ужесточения правил дорожного движения — только для водителей, — жалуется Оксана. — И на пешеходных переходах чувствуют себя VIP–персонами, шествуют через дорогу, не глядя по сторонам, уткнувшись носом в телефон. Помните недавнее нашумевшее ДТП с участием дамы с собачкой? Я не оправдываю водителя. Но! Если бы женщина посмотрела по сторонам, то вовремя заметила бы машину. Я уж не говорю о том, что она изначально переходила дорогу в неположенном месте. В обязательном порядке необходимо проводить ликбезы по безопасности на дорогах именно для взрослых, потому что к детям в основном претензий нет.

Советы новичкам

Главное — соблюдать ПДД. Первое время лучше придерживаться правой стороны, не занимая средние полосы, чтобы позволить лихачам безопасно вас обогнать.

— Прошлой зимой я попала в экстремальную ситуацию. Видимость была средняя. Снегопад прикрыл собой скользкое дорожное покрытие. Водитель едущей впереди машины не понял манёвров встречного авто — оно шло юзом, видимо, занесло — и попытался увернуться, сделав резкий разворот, после чего машина въехала в сугроб. Это произошло в двух–трёх метрах от меня. Я в эти мгновения резко ударила по тормозам. Поэтому всегда необходимо соблюдать дистанцию, чтобы иметь возможность избежать столкновения. Также обязательно использовать ремень безопасности. Если бы я не была пристёгнута, то от души приложилась бы лбом об руль.

Отдельная просьба к пешеходам: пожалуйста, переходите дорогу только в положенных местах и ради своей же безопасности смотрите по сторонам.