Жилищный фонд информирует о предварительной работе по программе переселения

Напомним, 20 февраля между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, Норильском и компанией «Норникель» было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития города Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года.

Соглашение, помимо прочего, предусматривает переселение граждан из Норильска, Дудинки в районы с благоприятными климатическими условиями.

- Управление жилищного фонда администрации города до утверждения программы переселения начинает с гражданами предварительную работу по формированию пакета документов, необходимого для получения социальной выплаты на приобретение жилья. Подать заявление и документы на участие в программе переселения могут лица, состоящие на учёте в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - пояснил Денис Вальтер, и. о. начальника управления жилищного фонда администрации Норильска.

Заявления на участие в программе принимаются до 31 мая. Приём граждан будет осуществляться только при наличии полного пакета документов.

С перечнем документов можно ознакомиться в «Памятке по переселению жителей города Норильска», которую можно получить:

- в СРК «Арена» по адресу: пл. Металлургов, 10, 1-й этаж, на постах охраны;

- в МФЦ Центрального района, районов Таланах и Кайеркан.

Более подробную информацию можно получить на сайте администрации города norilsk-city.ru в разделе «Переселение граждан в районы с благоприятными климатическими условиями».

Приём будет осуществляться по адресу: Ленинский пр., 40, корпус 4, кабинеты 1, 2.

Часы приема: понедельник: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, вторник, среда, четверг: с 14.00 до 17.00.

Справки по телефону 43-70-30 (доб. 1808, 1810, 1812, 1813, 1806).