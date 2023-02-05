Жить — значит действовать

В молодости всё успеваешь...

Он начал свой трудовой путь на Севере в 1957 году инженером проектной конторы. Знающие его норильчане непременно расскажут о его первом задании — реконструкции и переводе деревянного водовода от насосной № 1 до озера Долгого на металлические трубы. Те, кто читал воспоминания Полищука в сборнике «О времени, о Норильске, о себе...» обязательно процитируют: «Позже Владимир Николаевич Всесвятский не раз подначивал меня: «Ты разрушил то, что я строил. Деревянных водоводов при таких метеоусловиях и вечной мерзлоте нигде в мире не было и нет». Из этой же книги узнаёшь, какими были люди, покорявшие Север и возводившие Норильск.

«Вспоминаю комсомольские дела, спортивные состязания, походы в плавательный бассейн... А сколько мы устраивали общегородских субботников: убирали снег, собирали металлолом, помогали в строительстве жилых домов, телецентра, бассейна. Это было нормой жизни, как и то, что мы постоянно после работы строили склады, обустраивали площадки для грузов, много часов трудились на строительстве временных сооружений на аэродроме «Нежданка», который служил зимой для приёма больших транспортных самолётов до ввода в эксплуатацию в 1964 году нового порта «Алыкель», — с любовью и ностальгией выложил свои воспоминания на страницы Владимир Иванович.

Ещё один весомый вклад в развитие территории, сделанный не без участия Владимира Ивановича Полищука, — внедрение контейнерных пакетных перевозок и хранения материалов в контейнерах. Инициатором нововведения был всё тот же Владимир Всесвятский. Проявив огромную настойчивость и энергию, он заразил идеей своих коллег.

«Контейнеризация дала колоссальный экономический эффект, ибо улучшила работу транспорта, уменьшила ручной труд на перевалках, ускорила обработку судов. Но, пожалуй, самое главное — не нужно было увеличивать число закрытых складских помещений. Оборудование и материалы могли храниться в самих контейнерах. Контейнеризация перевозок как система в стране только формировалась, появились новые конструкции контейнеров. Крайний Север предъявлял свои требования: прежде всего хранение материалов было длительным, а это означало, что стандартные конструкции контейнеров, принятые в СССР, для Заполярья не годились. Тогда создали комбинатовские, то есть ведомственные конструкции», — вспоминает Владимир Полищук.

И такие где–то небольшие, а где–то глобальные рационализаторские идеи превратили Норильск в один из ведущих промышленных городов страны. Даже после того, как в 1990 году Владимир Полищук покинул наш город, он продолжил трудиться на благо горно–металлургического гиганта. Служил начальником Московской конторы комбината, заместителем генерального директора РАО «Норильский никель», был активным участником развития Северного морского пути и круглогодичной навигации, членом инициативной группы по созданию госконцерна «Норильский никель», координировал мероприятия по акционированию и преобразованию компании в Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов.

Наш герой справедливо награждён орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, имеет звания «Лауреат Государственной премии СССР», «Заслуженный работник Норильского комбината» и «Почётный гражданин Норильска».

На пенсии не отставать

Сегодня Владимир Полищук живёт в Москве. Казалось бы, он давно заслужил право на отдых, но, оказывается, это история не про него.

– Владимир Иванович всегда был активным в части общественной деятельности, — рассказывает Владимир Механик, заместитель председателя Красноярского землячества. — Он помогал в создании клуба норильчан «69 параллель», а после и красноярского землячества. Много и активно участвует в издательстве работ земляков и о земляках. Например, помог в выпуске книги «Судьба» историка и летописца Норильска и Норильского комбината Михаила Важнова. Это была их фундаментальная работа о первом начальнике норильского строительства Владимире Матвееве. Полищук активно помогал автору собирать материал и находить деньги для печати. Недавно вышла книга – воспоминание о Борисе Яковлевиче Розине, руководителе правовой службы комбината. Здесь мы уже работали вместе, и, с моей точки зрения, книга удалась. Мы делаем много материалов к праздничным датам, например, к юбилею Игоря Сергеевича Аристова издали книгу «Преодоление». Владимир Полищук помогал Валерию Кравцу как в организационных моментах, так и находил финансирование, чтобы печатать его книги. И, конечно, наш совместный труд — серия «Феномен Норильска».

Владимир Иванович помнит и следит за всеми юбилейными датами — не позволяет забывать людей Норильска, даже если они уже покинули Север. Так, в прошлом году земляки поздравляли со 105–летием Юрия Давидовича Губермана - также почётного гражданина Норильска, директора клуба горняков и шахтёров Таймырского окружкома профсоюза, ответственного секретаря правления Норильского городского отделения общества по распространению политических и научных знаний, директора школы–интерната № 1, а позже директора школы № 2.

Владимир Механик делится:

– Полищук не замкнулся в себе, напротив, старается активно проводить время на пенсии. Этому можно только позавидовать.

Слова друга семьи подтверждает и дочь Владимира Ивановича Полищука Мария Скавинская:

– Папа всегда много работал. Казалось бы, с таким графиком не до творчества. Но я отлично помню, что свой первый дневник начала вести в 10 лет по его совету. Он всегда говорил: «Маша, надо обязательно всё записывать». И он прав, я тоже всем это советую. Отец также вёл дневники, много писал, фиксировал. Ведь человеческая память короткая, а очень хочется сохранить воспоминания о людях, событиях, поступках. А на пенсии, как говорится, самое время. К тому же это всё равно приходит с возрастом. Ему очень хочется, чтобы осталась память о людях и о том времени.

Поэтому Владимир Иванович столько времени уделяет книгам и статьям, а ещё борется за то, чтобы были открыты памятные доски норильчанам, внесшим большой вклад в развитие города и Севера в целом. Он активен, часто посещает собрания и памятные мероприятия.

– Он просто бесконечно интересный человек, – с нескрываемой любовью делится дочь Владимира Полищука. – Я очень люблю своего отца и очень горжусь им. Знаете, бывают именно «дети начальников». А я никогда себя таковой не чувствовала. Наша семья всегда была скромна, мы привыкли так жить. В Норильске я училась в школе с 1970 по 1980 год. У нас в классе были все: дети рабочих, врачей, учителей, инженеров и начальников в том числе. Но у нас никогда не было различий на этой почве. Кстати, у меня замечательные родители — наш класс всегда собирался именно в нашей квартире — они разрешали и относились к этому спокойно. Мой отец всегда был для меня примером. Да, он сильный, жёсткий, требовательный, но именно это позволило ему стать тем, кем он является. Кстати, это передалось и мне, мы с ним по характеру очень похожи. Для меня отец — абсолютный авторитет. В нашей семье это столп, стержень, вокруг которого собраны мы все. Он нам всем помогает, за всех переживает, о всех беспокоится. У него двое детей, три внучки, два внука и целых семь правнучек от полутора лет до 21 года. В этом смысле он очень богатый человек.

Правило Полищука

Сегодня юбиляр активно занимается своим здоровьем, каждое утро делает зарядку и гуляет на свежем воздухе. Есть только один нюанс, который, возможно, мог бы расстроить его родных и близких, но они давно смирились с этим, точнее приняли правила Полищука.

– Больших празднеств мы устраивать не будем, он терпеть этого не может, — делится Владимир Механик. — Просто поедем к нему в гости, соберем поздравления от «Норникеля», от города, от землячества, купим цветы и по–дружески поздравим. Мы предлагали Владимиру Ивановичу провести юбилей в кафе, но он категорически от этого отказался! Ещё когда работал в Норильске, то всегда на свой день рождения куда–нибудь уезжал, специально брал отпуск, чтобы не ощущать пристального внимания к его персоне. Только один раз Полищуку не удалось избежать торжеств. Когда ему исполнилось 70 лет, друзья устроили–таки большой праздник в Подмосковье на Белом Озере. Помню, тогда собралось много людей — шумно, весело, хорошо отметили.

– К его 80–летию мы выпустили книгу о нём, я была инициатором. Как он ругался! — рассказывает о прошлых юбилеях дочь Владимира Полищука. — Да, он не любит внимания к себе. Помню, на его 50–летие я, будучи студенткой, приехала на каникулы в Норильск, но на день рождения мы уехали из города, чтобы его не беспокоили. И он такой до сих пор. Шумиха с поздравлениями его тяготит. Главным подарком для него станет сбор семьи, мы съедемся из Москвы, Подмосковья, Мурманска и Санкт–Петербурга. А желаем ему одного — здоровья!!! Хочется, чтобы он жил и творил. Ведь чем дольше живы родители, тем дольше ты сам остаёшься ребёнком. Я всегда могу позвонить ему, он возьмёт трубку и обязательно поинтересуется: «Доченька, как у тебя дела?» А мы просто постараемся его не огорчать, хочется, чтобы он радовался нашим успехам. Честно, я ему даже завидую. Он прожил такую интересную жизнь! И в свои 90 лет продолжает созидать, его окружают любимые люди, он глава большой красивой семьи, которая идёт по жизни под его чётким руководством.