Житель Дудинки предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Напомним, сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнего жителя Дудинки при попытке сооружения тайников-закладок с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это было запрещенное вещество N-метилофедрон.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела оперативными сотрудниками Таймырского ЛО МВД России были выявлены и пресечены ещё четыре факта попытки сбыта аналогичного запрещенного вещества на территории города Дудинки.

Правоохранители установили, что злоумышленник уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Следователи завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

На время проведения следствия злоумышленник был помещен в следственный изолятор города Норильска.