Житель Дудинки возместил ущерб от незаконной рыбалки в размере более 116 тысяч рублей

По данным сотрудников Таймырского ЛО МВД, в ноябре прошлого года во время рейда на Енисее был задержан мужчина, который рыбачил при помощи сети. Правоохранители изъяли у рыбака 32 экземпляра рыбы.

Тогда на рыбака было заведено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов совершённое в крупном объёме в местах нереста или на миграционных путях к ним).

Уголовное дело было направлено в мировой суд судебного участка № 160 в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края для рассмотрения по существу.

В результате преступных действий злоумышленник причинил ущерб более чем на 116 тысяч рублей, который он добровольно погасил.