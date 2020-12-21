Житель Дудинки выиграл грант на молодёжном форуме «Российский Север»

Обладатель гранта — Ян Севостьян, молодой специалист, который работает в Таймырском доме народного творчества. На реализацию своего проекта «Традиционный пояс — гордость самодийских мужчин» он получил грант в размере 300 тысяч рублей от Росмолодежи.

Проект направлен на возрождение традиций самодийских народов Таймыра. Для этого молодой человек проведёт мастер-классы, на которых подробно расскажет о процессе создания пояса.

– Форум «Россевер» — это возможность заявить о своём проекте на всю страну и услышать о других интересных идеях, связанных с коренными народами и сохранением их традиций. Когда представляешь свой край и получаешь поддержку со стороны экспертов, то чувствуешь ответственность за свой народ, чувствуешь необходимость реализации своего проекта, важность работы всей команды, — отметил Ян.