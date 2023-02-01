Житель Игарки предстанет перед судом за нарушение правил безопасности водного транспорта

Как сообщают в Норильской транспортной прокуратуре, в октябре прошлого года обвиняемый при перевозке пассажиров по реке Енисей, на амфибийном катере марки «Хивус-10» столкнулся с другим аналогичным судном на воздушной подушке. В результате столкновения один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направлено в Игарский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу.