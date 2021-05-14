Житель Кайеркана стал жертвой мошенников

Мошенники действовали по уже многим известной схеме. Незадолго до того как злоумышленники вышли на мужчину, он оформил автокредит в банке. После этого ему поступил звонок от «сотрудника банка», который сообщил, что неизвестные списывают с его счёта денежные средства. Затем звонок перевели на «сотрудника службы безопасности». Тот сказал, что для «спасения» своих средств мужчине нужно обналичить их и положить деньги на «безопасные» счета. А главное, не информировать об этом сотрудников местного отделения банка, так как они подозреваются в сговоре с мошенниками. Потерпевший последовал инструкциям. Но на этом история не закончилась. Для выявления лиц, которые путём обмана пытаются похитить денежные средства с его счетов, — доверительно поведали мужчине мошенники — нужно вдобавок оформить займ, после чего перевести деньги на указанные «сотрудниками банка» счета — это, якобы, позволит избежать задолженности.

Через некоторое время мошенники снова вышли на связь с потерпевшим и сообщили о том, что от его имени поступила заявка на получение кредитной карты популярного ритейлера. Чтобы преступники не смогли ею завладеть, кайерканцу необходимо получить карту в ближайшем офисе магазина. Мужчина оформил кредитную карту, обналичил все средства и перевёл их на неизвестные счета. И только к вечеру он понял, что был обманут.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведётся расследование.