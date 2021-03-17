МАУ ИЦ «Норильские новости»

Житель Красноярского края купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Житель Красноярского края купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

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Житель Красноярского края купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

По итогам розыгрыша 433-го тиража «Жилищной лотереи» счастливчик из Красноярского края, купивший на почте лотерейный билет, стал обладателем квартиры или её денежного эквивалента – 1,5 млн рублей. При этом на судьбоносный лотерейный билет победитель потратил 100 рублей.

Житель Красноярского края купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Вообще с начала 2021 года жители региона приобрели на почте более 456 тысяч лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила свыше 22 млн рублей. При этом норильчане, вместе с жителями Канска и Красноярска, - в числе активно приобретающих.

Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом отделении почтовой связи Красноярского края, напомнили в «Почте России». Билет бестиражной лотереи можно проверить сразу после покупки. Если он окажется выигрышным, получить выигрыш размером до 1 тыс. рублей можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. Получить выигрыши по тиражным лотереям до 10 тыс. рублей можно также в отделениях почтовой связи.

Напомним, с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото из открытых источников
17 марта в 12:58 160
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