Житель Красноярского края выиграл 2,5 млн рублей в «Жилищной лотерее»

Всего за 2021 год на почте было куплено 435 тысяч выигрышных билетов. Общая сумма выигрыша составила более 52 млн рублей. Самыми азартными в Красноярском крае стали жители Красноярска, Норильска, Канска и Железногорска.

В филиалах Почты России можно приобрести как тиражные, так и бестиражные лотерейные билеты. Выигрыш по бестиражной лотерее можно получить сразу в отделении.