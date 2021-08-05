МАУ ИЦ «Норильские новости»

Житель Красноярского края выиграл 2,5 млн рублей в «Жилищной лотерее»

Житель Красноярского края выиграл 2,5 млн рублей в «Жилищной лотерее»

Главная / Новости / Общество

Житель Красноярского края выиграл 2,5 млн рублей в «Жилищной лотерее»

Счастливый билет он купил в одном из отделений Почты России.

Житель Красноярского края выиграл 2,5 млн рублей в «Жилищной лотерее»

Всего за 2021 год на почте было куплено 435 тысяч выигрышных билетов. Общая сумма выигрыша составила более 52 млн рублей. Самыми азартными в Красноярском крае стали жители Красноярска, Норильска, Канска и Железногорска.

В филиалах Почты России можно приобрести как тиражные, так и бестиражные лотерейные билеты. Выигрыш по бестиражной лотерее можно получить сразу в отделении.

Фото из открытых источников
5 августа в 09:30 700
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также