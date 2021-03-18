Житель Норильска задержан транспортными полицейскими при попытке доставить в город крупную партию наркотических средств
Житель Норильска задержан транспортными полицейскими при попытке доставить в город крупную партию наркотических средств
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России задержали 25-летнего жителя Норильска, причастного к распространению наркотических средств на севере Красноярского края. В 2013 году он уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, в 2015 – за незаконное хранение наркотиков.
Мужчина был задержан в районе аэропорта Валёк на дороге Норильск-Талнах, когда в условленном месте взял сверток с синтетическим наркотиком α-PVP, и намеревался привезти его в Норильск. По заключению экспертов, масса запрещённого вещества составила 315,5 грамма. Получив оптовую партию, подозреваемый должен был расфасовать порошок на отдельные дозы и сбывать бесконтактным способом на территории Норильска.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По решению суда на время следствия подозреваемый взят под стражу.