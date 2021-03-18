Житель Норильска задержан транспортными полицейскими при попытке доставить в город крупную партию наркотических средств

Мужчина был задержан в районе аэропорта Валёк на дороге Норильск-Талнах, когда в условленном месте взял сверток с синтетическим наркотиком α-PVP, и намеревался привезти его в Норильск. По заключению экспертов, масса запрещённого вещества составила 315,5 грамма. Получив оптовую партию, подозреваемый должен был расфасовать порошок на отдельные дозы и сбывать бесконтактным способом на территории Норильска.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По решению суда на время следствия подозреваемый взят под стражу.