МАУ ИЦ «Норильские новости»

Житель Таймыра предстанет перед судом за браконьерство

Житель Таймыра предстанет перед судом за браконьерство

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Житель Таймыра предстанет перед судом за браконьерство

Житель Таймыра предстанет перед судом за браконьерство

По сообщению краевого ГУ МВД России, в октябре прошлого года мужчина при помощи рыбацких сетей выловил 187 пыжьянов, 23 арктических гольца, двух хариусов и одного чира из озера Накомякен.

Общий ущерб, нанесённый природным ресурсам, составил более 270 тысяч рублей. За незаконную добычу рыбы в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В скором времени он предстанет перед судом.

19 апреля в 10:22 350
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