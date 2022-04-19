Житель Таймыра предстанет перед судом за браконьерство

По сообщению краевого ГУ МВД России, в октябре прошлого года мужчина при помощи рыбацких сетей выловил 187 пыжьянов, 23 арктических гольца, двух хариусов и одного чира из озера Накомякен.

Общий ущерб, нанесённый природным ресурсам, составил более 270 тысяч рублей. За незаконную добычу рыбы в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В скором времени он предстанет перед судом.