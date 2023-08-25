Житель Таймыра предстанет перед судом за неосторожное обращение с охотничьим ружьём

В очередной раз возвращаясь с охоты, мужчина скинул с плеча ружьё и неумышленно направил его в сторону балка, где находилась его трёхлетняя дочь. В этот момент ружьё совершило самопроизвольный выстрел. Дробь прошла сквозь стену жилища и попала в ребёнка. Девочка получила огнестрельное ранение в области головы, правого плеча, правой лопаточной области. Она была незамедлительно доставлена родителями в больницу, однако спасти её не удалось.

В отношении 38-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Уголовное дело направлено в Усть-Енисейский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

В ведомстве также добавили, что семья является многодетной, на учётах в органах системы профилактики не состояла, ведёт традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, характеризуется положительно.