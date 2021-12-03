Жителей Кайеркана приглашают вступить в «Лигу интеллектуальных семейных игр»

Над созданием «Лиги интеллектуальных семейных игр» (ЛИСИ) трудилась целая творческая команда — педагог-психолог Регина Федина, учителя начальных классов Маргарита Абдрашитова и Яна Шевченко, заведующая библиотекой Анастасия Шутина и учитель информатики Татьяна Кухта — под руководством директора гимназии Нины Шпетной. Идея проекта заключается в распространении новых методик работы с детьми и родителями, способствующих эффективному взаимодействию с семьями и образовательными учреждениями района Кайеркан. Символами ЛИСИ стали Лисёнок и его родители. Для поощрения участников была создана эксклюзивная рекламная и сувенирная продукция.

А недавно на базе гимназии № 11 в рамках проекта прошла первая игра «Сила слова» для родителей первоклассников района Кайеркан. У участников была возможность на время погрузиться в детство и узнать, как и чем живут ребята в школе. Игра была разделена на несколько раундов. В «Объяснялках» родители разгадывали ребусы и решали логические задачки. В «Загадалках» они учились понимать язык своих детей и угадывали задуманное слово. Самым интерактивным был раунд «Делалки», где участники вспоминали художественные произведения, показывали пантомимы и даже построили стадион для лилипутов. В конце мероприятия родители вместе с волонтёрами устроили зажигательный флешмоб.

Впереди у ЛИСИ новые интересные мероприятия: психологические тренинги и мастер-классы, практикум для родителей «Мост взаимоотношений», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», командная игра «Магия чувств», квест «Связь поколений». Участники получат призы и подарки.

Узнать о событиях проекта можно на страничке @.L.I.S.I. в Instagram.