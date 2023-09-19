Жителей Красноярья пенсионного возраста приглашают принять участие в конкурсе компьютерной грамотности

В Красноярском крае курсы по обучению компьютерной грамотности для пожилых проходят в рамках нацпроекта «Демография» в комплексных центрах социального обслуживания, а также в филиалах краевого народного университета «Активное долголетие».

Заявочная кампания продлится до 23 октября. Для участия в конкурсе нужно подать заявку и написать свою историю по одной из предложенных тем: «Портал gosuslugi.ru – мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» и «Я – интернет-звезда». Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

«Пенсионеры края активно заявляются на конкурс, благодаря чему наш регион ежегодно входит в десятку передовых регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста, а сами участники становятся его победителями. Например, Наталья Щербинина из Минусинска, размещавшая в интернете советы по выращиванию томатов, стала бронзовым призёром в 2020 году в номинации «Я – интернет-звезда». Надеюсь, что и в этом году наши возрастные земляки не уронят эту планку», – сообщила Ирина Пастухова, и. о. министра социальной политики Красноярского края.

Награждение победителей состоится в декабре в столице нашей страны.