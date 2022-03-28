Жителей Красноярья приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди физических лиц
Жителей Красноярья приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди физических лиц
Победители конкурса получат до полутора млн рублей на реализацию своих проектов.
Участие может принять любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Проект может быть представлен в направлениях: экология, развитие малых территорий, творчество, культура, туризм, семейные ценности, историческая память и других.
Заявки на конкурс принимаются в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» на сайте до 16.00 30 марта. Размер гранта, на который может претендовать участник, составляет от 5 тысяч до 1,5 млн рублей.
Срок реализации проектов — с июня 2022 года по май 2023 года.
Дополнительную информацию по вопросам участия в грантовом конкурсе можно узнать по телефонам: 8 (495) 668-80-08 (доб. 2); 8 (495) 123-33-44 (доб. 3).