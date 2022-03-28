Жителей Красноярья приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди физических лиц

Участие может принять любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Проект может быть представлен в направлениях: экология, развитие малых территорий, творчество, культура, туризм, семейные ценности, историческая память и других.

Заявки на конкурс принимаются в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» на сайте до 16.00 30 марта. Размер гранта, на который может претендовать участник, составляет от 5 тысяч до 1,5 млн рублей.

Срок реализации проектов — с июня 2022 года по май 2023 года.

Дополнительную информацию по вопросам участия в грантовом конкурсе можно узнать по телефонам: 8 (495) 668-80-08 (доб. 2); 8 (495) 123-33-44 (доб. 3).