МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жителей Красноярья приглашают принять участие в экологической акции

Жителей Красноярья приглашают принять участие в экологической акции

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Жителей Красноярья приглашают принять участие в экологической акции

Инициатива направлена на снижение выбросов от личных авто. Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» проходит под эгидой нацпроекта «Экология».

Жителей Красноярья приглашают принять участие в экологической акции

Участникам предлагают использовать альтернативные средства передвижения - ходьба, бег, велосипед, ролики, скейтборд и прочее. Пройденные маршруты (километры) можно фиксировать в социальных сетях, помечая их хештэгом #выбираючистыйвоздух. Следить за успехами других участников можно по ссылке. Также там можно посмотреть, сколько литров топлива сэкономлено и на сколько тонн снижены выбросы загрязняющих веществ.

Города-лидеры будут названы 22 сентября в день Всемирного отказа от автомобиля. Организатор – проектный офис федерального проекта «Чистый Воздух» Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Фото из открытых источников
16 июня в 14:24 610
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