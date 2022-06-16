Жителей Красноярья приглашают принять участие в экологической акции

Участникам предлагают использовать альтернативные средства передвижения - ходьба, бег, велосипед, ролики, скейтборд и прочее. Пройденные маршруты (километры) можно фиксировать в социальных сетях, помечая их хештэгом #выбираючистыйвоздух. Следить за успехами других участников можно по ссылке. Также там можно посмотреть, сколько литров топлива сэкономлено и на сколько тонн снижены выбросы загрязняющих веществ.

Города-лидеры будут названы 22 сентября в день Всемирного отказа от автомобиля. Организатор – проектный офис федерального проекта «Чистый Воздух» Министерства природных ресурсов и экологии РФ.