Жителей Красноярья просят оценить цифровые сервисы в сфере ЖКХ

Респондентам предлагается выбрать и оценить наиболее полезные его сервисы, высказать свою позицию в целом о введении цифровых решений в сфере ЖКХ и поделиться мнением о возможности получения платёжных документов только в электронном виде.

Напомним, «Госуслуги.Дом» – это многофункциональное бесплатное приложение для собственников жилья в МКД, созданное для оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов. С его помощью можно передавать показатели счётчиков, видеть статистику расхода воды, света и газа, оплачивать коммунальные услуги, счета за ЖКХ и многое другое.

Опрос будет проходить до 12 декабря. Для того чтобы принять в нём участие, необходимо авторизоваться на портале с помощью учётной записи «Госуслуг».