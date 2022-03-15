Жителей Красноярского края призвали не поддаваться на провокации

В МВД посоветовали не реагировать на призывы и отказаться от участия в несанкционированных акциях. За это может грозить штраф до 50 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

Также напомним, что в России ввели наказание за фейки о спецоперации. За распространение ложной информации грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей и лишение свободы до 3 лет.

За фейки, повлекшие тяжкие последствия, может грозить до 15 лет тюрьмы.