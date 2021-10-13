Жителей Красноярского края просят быть внимательными и не переводить деньги мошенникам на покупку вакцины от COVID-19

По сообщению краевого минздрава, в регионе появились мошенники, которые просят помощи в приобретении вакцины от коронавируса. На предприятия края массово рассылаются письма якобы от имени заместителя председателя правительства Красноярского края. В письмах мошенники просят оказать финансовую помощь на покупку вакцины «Спутник V» для организации, которая якобы находится под контролем правительства и министерства здравоохранения.

Всем предпринимателям необходимо быть бдительными и при получении подобных писем обращаться за подтверждением подлинности к указанным в сообщениях отправителям. Минздрав подчеркивает, что в Красноярском крае нет проблем с поставками вакцины от коронавирусной инфекции. Препаратами обеспечены все пункты вакцинации региона. Запас есть и на складах «Губернских аптек». Всего в регион с начала вакцинации поступило более 1,1 млн доз вакцины «Спутник V».