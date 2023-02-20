Жителей посёлков Таймыра переселят из аварийных домов

Всего в этом году в новое жильё переедут 137 человек - 25 человек из посёлка Воронцово, 112 человек из посёлка Носок. Работа по переселению проводится по краевой программе переселения граждан из аварийного жилого фонда, действующей в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«В прошлом году в посёлках Носок и Караул были построены девять одноэтажных домов, где сейчас живут 95 человек, переселенных из деревянных аварийных бараков. В этом году работа продолжится. Для переселенцев строят одноэтажные дома со специальной системой утепления», - сообщил Михаил Рабушко, министр строительства края.

Планируется, что до 2025 года из посёлков Тухард, Носок, Караул, Воронцово, Хатанга и Потапово расселят 375 человек, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Будет ликвидировано 4,7 тысячи кв. м аварийного жилья.

Всего в крае в этом году из аварийного жилья переедут более трёх тысяч человек. За время реализации программы с 2019 года в новые квартиры переехали около 12 тысяч жителей края.