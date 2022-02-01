Жителей региона приглашают поучаствовать в акции «Вышитая карта России»
Жителей региона приглашают поучаствовать в акции «Вышитая карта России»
Организаторы конкурса предлагают представителям всех национальностей, проживающих на территории Красноярского края, принять участие в вышивке карты России — создать фрагмент карты нашего региона, используя национальные орнаменты.
Участники на отрезах ткани вышьют территории своих субъектов. Из готовых фрагментов организаторы составят карту размером 3 х 6,71 м.
Инициатором акции выступило Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Этот уникальный проект создан для популяризации культурного наследия народов России и наглядно демонстрирует глубинную связь народной культуры с современностью.
Более подробную информацию можно узнать, перейдя по ссылке.