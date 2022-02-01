Жителей региона приглашают поучаствовать в акции «Вышитая карта России»

Участники на отрезах ткани вышьют территории своих субъектов. Из готовых фрагментов организаторы составят карту размером 3 х 6,71 м.

Инициатором акции выступило Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Этот уникальный проект создан для популяризации культурного наследия народов России и наглядно демонстрирует глубинную связь народной культуры с современностью.

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