Жителей региона приглашают принять участие в выборе лучшего сервиса для получения услуг населением

Один из проектов от края – портал «Активный гражданин», разработанный в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Сервис направлен на вовлечение граждан в вопросы развития территорий региона. На платформе проведено почти 1000 опросов, получено почти 600 000 голосов.

Также за победу поборется и цифровая платформа для участников специальной военной операции и членов их семей «Vаша Zанятость». Разработчик – агентство труда и занятости Красноярского края. Система предполагает сопровождение трудоустройства участников СВО с максимальным предоставлением услуг и сервисов службы занятости.

Голосование доступно по ссылке. Сделать свой выбор можно всего один раз после бесплатной авторизации по номеру телефона.