Жителей Таймыра приглашают принять участие в творческом конкурсе «Счастье на ёлке — 2023»
Жителей Таймыра приглашают принять участие в творческом конкурсе «Счастье на ёлке — 2023»
Сделать ёлочную игрушку своими руками могут воспитанники детских садов, школ, центров дополнительного образования, творческих объединений, школ искусств, а также семьи с детьми.
По условиям конкурса, от одного семейного или творческого коллектива принимается одна работа. Ёлочные игрушки должны отвечать следующим критериям: соответствие новогодней тематике, оригинальность художественного дизайна, наличие элемента оригинального орнамента северных народов Таймыра, качество крепления и эстетичность, прочность и безопасность.
Работы принимают до 15 декабря в Таймырском Доме народного творчества по адресу: Дудинка, ул. Ленина, 21, каб. 13.
Игрушки ручной работы украсят ёлки «Таймырской Ойкумены».
Справки по телефонам: 8(39191)5-01-13, +7(913)502-20-82.