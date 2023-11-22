Жителей Таймыра приглашают принять участие в творческом конкурсе «Счастье на ёлке — 2023»

По условиям конкурса, от одного семейного или творческого коллектива принимается одна работа. Ёлочные игрушки должны отвечать следующим критериям: соответствие новогодней тематике, оригинальность художественного дизайна, наличие элемента оригинального орнамента северных народов Таймыра, качество крепления и эстетичность, прочность и безопасность.

Работы принимают до 15 декабря в Таймырском Доме народного творчества по адресу: Дудинка, ул. Ленина, 21, каб. 13.

Игрушки ручной работы украсят ёлки «Таймырской Ойкумены».

Справки по телефонам: 8(39191)5-01-13, +7(913)502-20-82.