Жители Алтайского края проголосовали за присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести»

«Данную инициативу мы не могли обойти стороной. Не так давно город Барнаул получил это почётное звание, поэтому, когда было сказано, что Норильск готовится к этой важной миссии, мы с удовольствием поддержали. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского Заксобрания края Александр Романенко, первые лица края и бывшие норильчане оставили свои подписи в поддержку города», — поделился Игорь Степаненко.

«Нам удалось собрать более 47 тысяч подписей, не так давно пришли подписные листы из Красноярска. У нас был вопрос: может ли Норильск получить такое звание, если официальный статус города появился только после войны. Но благодаря нашим коллегам на федеральном и региональном уровне, мы получили разъяснение, что город получить почётное звание может», — рассказал лидер норильских единороссов Александр Пестряков.

Отметим, что, несмотря на официальное окончание голосования, норильчане продолжают оставлять свои подписи в поддержку родного города.