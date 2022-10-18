Жители дудинских посёлков могут вступить в ряды пожарных-добровольцев

Добровольное пожарное формирование будет организовано в каждом посёлке Дудинки. Это позволит обеспечить высокий уровень защиты от пожаров и своевременной ликвидации возгораний. На сегодняшний день добровольные формирования, осуществляющие деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС — это реальная помощь профессиональным пожарным и спасателям. А когда речь идёт о молодёжных объединениях — это ещё и резерв будущих спасательных сил.

Добровольными пожарными могут быть все желающие, достигшие возраста 18 лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Гражданину, изъявившему желание стать пожарным добровольцем, необходимо обратиться к руководителю территориального отдела администрации города Дудинки в поселке либо к руководителю подразделения ДПО и написать соответствующее заявление.

Лица, входящие в состав добровольных пожарных формирований, могут рассчитывать на бесплатное получение в администрации города правовой помощи по вопросам, связанным с осуществлением своей деятельности. Для них предусмотрена компенсация в размере 50% от расходов на оплату местной абонентской телефонной связи по итогам календарного года и возмещение стоимости провозных документов, приобретённых в связи с необходимостью прохождения первоначальной профессиональной подготовки в городе Дудинке. Средства на реализацию мер правовой и социальной поддержки членов ДПФ предусмотрены в городском бюджете на очередной финансовый год.

Подробная информация о деятельности добровольных пожарных команд и социально-правовых возможностях их участников изложена в Федеральном законе «О добровольной пожарной охране» и в краевом законодательном акте «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском крае».