Жители Хатанги вошли в число победителей Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами коренных народов»

Организатором мероприятия выступила Межрегиональная общественная организация «Объединение коренных малочисленных народов «Союз», информационным партнёром — Гильдия межэтнической журналистики.

В адрес оргкомитета поступило более 200 работ, представив быт, культуру и традиции практически всех регионов России, где проживают коренные малочисленные народы. Жюри, в состав которого вошли представители большинства региональных ассоциаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, предстояло выбрать лучших из 61 финалиста. Таймыр принимал самое активное участие в конкурсе — почти половина работ поступила именно с его просторов, сообщает официальный портал Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

«При выборе трёх лучших фото и одного фото в специальной категории «Таймыр — сердце Арктики» секретариат коренных народов Арктического совета придерживался следующих критериев: работа должна отражать феномен традиций коренных народов, традиционные знания в сочетании с современными инновациями. Ну и конечно, мы учитывали художественные качества фотографии», — рассказала Анна Дегтева, исполнительный секретарь секретариата коренных народов Арктического совета.

По итогам фотоконкурса жители Хатанги Михаил Михайлов и Клавдия Чуприна вошли в число победителей. Так, фотография Михаила, на которой изображен ребёнок в национальной долганской одежде, сделанная в посёлке Кресты, стала лучшей в специальной номинации «Таймыр — сердце Арктики». Работа Клавдии, учительницы начальных классов сындасской начальной школы-интерната, заняла третье место в основной номинации.

Первое место в основной номинации заняла Дарья Вануйто из Ямало-Ненецкого автономного округа, второе — у Альберта Григорьева, фотографа-любителя из Якутска, замкнула тройку призёров Клавдия Чуприна с Таймыра. Победителем интернет-голосования, проходившего на странице фотоконкурса, стала Ксения Яр из Надыма. Напомним, за места в тройке лучших участники получат денежные призы в размере 70 000, 50 000 и 30 000 рублей. Приз Михаила Михайлова в специальной номинации «Таймыр — сердце Арктики» составил 50 000 рублей.