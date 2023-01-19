Жители Херсона смогут приобрести жильё в Красноярском крае

Как сообщают в краевом министерстве строительства, у них на рассмотрении находятся четыре заявки, три из которых были одобрены. Сертификаты получили граждане, прибывшие из села Александровка, села Новая Каховка, города Херсона. Ещё одна заявка жителя из города Алёшки находится на рассмотрении.

«В Красноярске у меня сестра родная живёт, поэтому я сюда и приехала, она меня приютила. Будем и дальше вместе держаться. Город такой большой, я ищу однокомнатную квартиру рядом с сестрой, в Советском районе. Потом буду обживаться, много вещей понадобится. Всё будет хорошо, я надеюсь на лучшее!» - рассказала Надежда Кульчицкая из Александровки Херсонской области.

В соответствии с законодательством переселенцам положена социальная выплата для приобретения жилья 33 кв. м для одного человека, 42 кв. м для двоих и по 18 кв. м на каждого для семьи из трёх и более человек.

Кроме того, в минстрое отметили, что для получателей сертификатов не является обязательным предоставление паспорта гражданина РФ и изъятие предыдущего жилья. Приобретаемое помещение оформляется в равных долях на всех членов семьи.

Проконсультироваться по вопросу получения жилищного сертификата жители Херсона и Херсонской области могут в отделе жилищных субсидий министерства строительства Красноярского края по телефонам: 8 (391) 201-72-00, 265-04-51.