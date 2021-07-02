Жители Кайеркана обнаружили в почтовых ящиках листовки с нелегальным опросом

В отделе муниципального жилищного контроля на днях стало известно о том, что жителям Кайеркана в почтовые ящики кто-то раскладывает листовки с вопросами о деятельности управляющей компании.

Анкеты приходят якобы от территориального отдела Роспотребнадзора. Однако представители ведомства в Норильске подобную деятельность не ведут.

Начальник отдела муниципального жилищного контроля Ольга Вахитова призывает горожан не раскрывать свои личные данные:

- Подобная ситуация впервые произошла на территории Норильска. К сожалению, мы не знаем кто и зачем собирает данную информацию. Рекомендуем жителям города быть бдительными и не вступать в контакт с мошенниками.