Жители края активно пользуются услугой «Лёгкий возврат» от Почты России

С помощью данной услуги граждане могут абсолютно бесплатно, а главное, быстро вернуть купленный товар обратно в интернет-магазин. Почта России предоставляет такую возможность 650 интернет-магазинам — AliExpress, Ozon, H&M, La Redoute, СДТ и другим.

– С ростом количества покупок в период предновогодних распродаж участились и случаи возврата товаров. Только в ноябре по системе «Лёгкий возврат» было отправлено в интернет-магазины почти 550 посылок — это в три раза больше, чем в любой весенний месяц, — рассказала заместитель директора УФПС Красноярского края Елена Малышева. — Сервис набирает популярность у жителей Красноярского края благодаря удобству, вся процедура оформления занимает менее одной минуты. Чаще всего услугой пользуются жители Красноярска и Норильска.

Ежемесячно Почта России оформляет около 300 возвратов в магазины, с которыми заключён договор на предоставление услуги. При оформлении заказа продавец самостоятельно информирует покупателя о данной возможности.

Чтобы оформить возврат, необходим только трек-номер почтового отправления, по которому посылка отслеживается. Чек и другие документы не понадобятся. Когда продавец получит товар, он сразу вернёт покупателю деньги.