МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жители края могут сделать страну лучше

Жители края могут сделать страну лучше

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Жители края могут сделать страну лучше

Жители края могут сделать страну лучшеЖители края могут сделать страну лучшеЖители края могут сделать страну лучшеЖители края могут сделать страну лучшеЖители края могут сделать страну лучшеЖители края могут сделать страну лучшеЖители края могут сделать страну лучшеЖители края могут сделать страну лучше

Жители Красноярского края могут предложить свои идеи по развитию страны. Для этого нужно стать участником второго форума «Сильные идеи для нового времени».

Заявки принимаются до 22 апреля на платформе ideas.roscongress.org.

Разбираемся, по каким направлениям проходит сбор идей.

23 марта в 15:13 520
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