Жители края, относящиеся к льготным категориям, могут отправиться в путешествие по спеццене

В рамках акции операторам возместят до 70% затрат на формирование и реализацию туристского продукта в области краеведения для социальных категорий граждан.

Выделенные средства туроператор может направить на возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по перевозке туристов, сопровождению, размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации обучения специальным туристским навыкам, прокату оборудования, работ по изготовлению и приобретению раздаточного материала.

Указанным турпродуктом смогут воспользоваться учащиеся и воспитанники всех форм обучения в образовательных организациях всех типов и видов; лица, получающие страховые пенсии, инвалиды; многодетные семьи; ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда.

«Данная мера поддержки реализуется в Красноярском крае с 2015 года и за это время зарекомендовала себя как эффективный способ организации доступных путешествий. Так, в 2019 году в субсидированные поездки отправились более трёх тысяч туристов. Путешественникам нужно будет оплатить лишь треть от стоимости путёвки. Перечень компаний-победителей и льготных туров мы опубликуем по завершении конкурса на сайте агентства turizm.krskstate.ru», - отметила руководитель Агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Принять участие в конкурсе могут только туроператоры, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Красноярского края. Заявки принимаются до 25 мая по адресу: Красноярск, ул. Ленина, 120. Ознакомиться с полным перечнем документов и скачать форму заявления можно по ссылке.