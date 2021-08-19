Жители Красноярья активно пользуются новой мерой государственной поддержки

«Социальный контракт — новая мера государственной поддержки, которая призвана помочь малообеспеченным семьям и одиноким людям преодолеть трудную жизненную ситуацию и увеличить их доход. Воспользоваться финансовой поддержкой могут жители края, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи. Всё больше жителей нашего края узнают о возможности воспользоваться этой помощью. Подписано порядка 2800 контрактов на общую сумму более 320 миллионов рублей», - отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

С начала года уже 783 жителя Красноярского края заключили социальные контракты на открытие или развитие своего дела. На осуществление предпринимательской деятельности они получают безвозмездную выплату до 250 тысяч рублей.

Подробную информацию о том, как заключить соцконтракт, можно узнать на сайте министерства социальной политики Красноярского края.