Жители Красноярья могут поддержать местные продуктовые бренды на конкурсе «Вкусы России»

Красноярский край на конкурсе представляют восемь гастрономических брендов. Среди них дивногорский хлеб, минеральная вода из Тагарского источника, таймырский сиг, минусинское сливочное масло, филимоновское сгущённое молоко, красноярские конфеты, минусинский зефир и таймырская бастурма из оленины.

Каждый житель страны может выбрать три любимых продукта, главное условие - все они должны быть из разных регионов. Лидеров в номинации «Нас выбирают» определят большинством голосов. В других семи номинациях победителей назовет комиссия.

Конкурс «Вкусы России» организован Минсельхозом России для популяризации региональных продуктов и поддержки малого агробизнеса. В этом году соревнуются более 700 гастрономических брендов из 84 субъектов страны.