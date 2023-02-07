Жители Красноярья могут получить консультацию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции

Сотрудники управления Роспотребнадзора запустили горячую линию, где каждый сможет получить консультативную помощь.

Чтобы задать свой вопрос, необходимо позвонить по телефону 8 (391) 226-89-50 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в будние дни.

Кроме того, в круглосуточном режиме можно обратиться по телефону единого консультационного центра 8-800-555-49-43 (бесплатно).

Горячая линия будет работать до 17 февраля.