Жители Красноярья могут получить консультацию в вопросах бесплатной медицинской помощи

Горячая линия работает в круглосуточном режиме.Её главная цель - повышение информированности граждан в вопросах получения бесплатной медицинской помощи и обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования.

Обратившись на телефон горячей линии, граждане могут получить справочную информацию о работе учреждений здравоохранения и страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС Красноярского края, проконсультироваться по вопросам обязательного медицинского страхования, а также оставить свой отзыв о получении медицинской помощи.

Главные задачи горячей линии — это результативность, безвозмездность, доступность и конфиденциальность.

Единый контакт-центр телефона доверия представлен:

- 14 операторами I уровня (операторы call-центра);

- 11 специалистами территориального фонда ОМС (один администратор, 10 операторов II уровня);

- 210 специалистами страховых медицинских организаций, в том числе 67 страховых представителей (СП) I уровня, 129 СП II уровня и 14 СП III уровня.

Первым принимает звонок оператор I уровня. В его компетенции находятся вопросы справочного и консультационного характера. В случае если вопрос требует более глубокого рассмотрения

и незамедлительной помощи, он переводит заявителя к специалисту II уровня, как в Территориальный фонд, так и напрямую в страховую медицинскую организацию. Оператор II уровня принимает все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Также он может предложить оформить обращение письменно для более глубокого и детального рассмотрения и проведения контрольных мероприятий.

Кроме того, телефон доверия «Право на здоровье» фиксирует вопросы граждан по получению льготных лекарств. В этом случае специалисты рекомендуют обратиться в министерство здравоохранения Красноярского края по телефону (391) 222-03-78.