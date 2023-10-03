Жители Красноярья отправили более 1400 бесплатных посылок в зону проведения СВО

Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва — 400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

«К посылкам военнослужащим мы относимся с особой ответственностью. Их очень ждут наши ребята, поэтому посылки обрабатываются с особой заботой и максимально быстро передаются для дальнейшего вручения адресатам», — отмечает первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр «Почты» в Москве. Там «Почта» передаёт их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.