Жители Красноярья смогут больше узнать об истории Енисейской губернии

Проект состоит из семи разделов, каждый из которых знакомит зрителя с периодами руководства разных губернаторов и жизнью сибиряков.

Параллельно стартует ещё один интернет-проект — «200 фактов о Енисейской губернии». В социальных сетях музея будут публиковаться малоизвестные факты о повседневной жизни в регионе.

«Для тех, кому постов в соцсетях недостаточно, и для исследователей, интересующихся историей губернии на профессиональном уровне, будут представлены научно-популярные труды, написанные сотрудниками музея. Особенно хочется отметить работы Тамары Семёновны Комаровой, эксперта по истории Енисейской губернии. Оцифрованные статьи будут публиковаться на сайте краеведческого музея в разделе «Былое», — сообщила Екатерина Борисенко, заведующая отделом истории Красноярского краеведческого музея.