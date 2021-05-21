МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жители Красноярского края — дети войны с июня будут получать дополнительные выплаты

Жители Красноярского края — дети войны с июня будут получать дополнительные выплаты

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Жители Красноярского края — дети войны с июня будут получать дополнительные выплаты

Жители Красноярского края — дети войны с июня будут получать дополнительные выплаты

Законопроект уже прошёл обсуждение и корректировки в комитете по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края. На сессии, которая пройдёт 27 мая, он будет рассмотрен сразу в двух чтениях.

К категории «Дети войны» относятся граждане, пережившие Великую Отечественную войну в юном возрасте (не достигшие 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года). Сейчас выплату получают только жители края, которые потеряли на войне одного или двух родителей, нововведение же коснётся всех детей войны без исключения.

Фото из открытых источников
21 мая в 09:33 210
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