Жители Красноярского края — дети войны с июня будут получать дополнительные выплаты

Законопроект уже прошёл обсуждение и корректировки в комитете по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края. На сессии, которая пройдёт 27 мая, он будет рассмотрен сразу в двух чтениях.

К категории «Дети войны» относятся граждане, пережившие Великую Отечественную войну в юном возрасте (не достигшие 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года). Сейчас выплату получают только жители края, которые потеряли на войне одного или двух родителей, нововведение же коснётся всех детей войны без исключения.