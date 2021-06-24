Жители Красноярского края могут принять участие в программе льготных поездок

Льготные поездки предоставляются: учащимся и воспитанникам образовательных организаций; людям, получающим страховые пенсии, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветеранам труда.

Граждане могут отправиться на отдыха по следующим направлениям:

- ООО ЦТО «Спутник» с культурно-познавательными турами «Енисейские истории» (Енисейск и Казачинский район) и «Енисейск гостеприимный» (Енисейск), «Южная Сибирь» (Шушенское);

- ООО «Бюро путешествий и экскурсий «Эдельвейс» - культурно-познавательный тур «Над этим местом ангел пролетал» (туристическая база «Линевский берег», Шарыповский район);

- ООО «Клуб путешествий «Дюла-тур» - культурно-познавательный тур «Удивительная история святого врача» (база отдыха «Бузим», Сухобузимский район);

- ООО «КП» - круиз на теплоходе «Енисейский гурман» (теплоход «А. Матросов»);

- ООО «Меридиан» с культурно-познавательным туром «Вокруг Красноярска за два дня» (база отдыха «Над Енисеем», Железногорск) и оздоровительным туром «Паспорт здорового человека» (санаторий «Сосновый бор», Минусинский район);

- ООО «ШевТур» - культурно-познавательный тур «О чем молчит Енисей…» (гостиница «Саяны», Минусинск);

- ООО «Альптрек» - активный тур «Ергаки на три дня: Парабола» (кемпинговый лагерь «Альптрек», Ергаки).

Все туры включают в себя проезд, питание, культурно-познавательную программу, сувениры и размещение от 1 до 9 ночей. Граждане оплачивают только треть от полной стоимости путёвки.

Более подробную информацию можно получить у указанных туроператоров.