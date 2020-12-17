Жители Красноярского края могут заказать продукты из ассортимента почтовых отделений Почты России
Жители Красноярского края могут заказать продукты из ассортимента почтовых отделений Почты России
За 2020 год жители региона заказали на дом более 220 тысяч товаров.
Исходя из статистики, за этот год было заказано 13 тысяч бутылок подсолнечного масла, девять тысяч банок тушёной говядины, восемь тысяч банок кильки в томатном соусе, две тысячи упаковок кофе, шесть тысяч плиток шоколада. Кроме продуктов, в ассортименте также есть бытовая химия.
По всей территории Красноярского края доставка осуществляется бесплатно. Чтобы сделать заказ, достаточно обратиться к почтальону и сообщить ему перечень товаров.
- Доставочный сервис, в первую очередь, рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, а также на жителей отдалённых населённых пунктов, — говорит заместитель директора УФПС Красноярского края Елена Малышева. — К доставке доступны социально значимые товары из ассортимента Почты России: сахар, крупы, макароны, консервированные продукты, бытовая химия и другие. Кроме того, на ряд товаров первой необходимости мы периодически делаем хорошие скидки.
Почта России напоминает, что заказ также можно оформить через официальное мобильное приложение.