Жители Красноярского края получили СМС-рассылку от Пенсионного фонда России

Сообщения были разосланы родителям (опекунам, попечителям) несовершеннолетних детей или совершеннолетних недееспособных граждан, которые получают пенсии в кредитных организациях не на номинальный счёт.

СМС-сообщения имели следующее содержание:

«ПФР информирует: в целях сохранения прав подопечного при получении вами пенсии рекомендуем открыть номинальный счет в банке и подать заявление о доставке в ПФР https://www.gosuslugi.ru/600109/1/form».

Пенсионный фонд напоминает, что при доставке пенсии на счёт законного представителя в кредитной организации за детей либо лиц, достигших 18 лет и признанных недееспособными, счёт должен быть номинальным.

Если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин либо лицо, достигшее 18 лет и признанное недееспособным в порядке, установленном законодательством РФ, доставку пенсии возможно производить как на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).

При этом в случае если законный представитель ребёнка (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной организации, то с учётом ч. 1 ст. 37 Гражданского кодекса РФ и п. 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ этот счёт должен быть номинальным. Это связано с тем, что в соответствии с ч. 2 ст. 72.1 Федерального закона № 229-ФЗ обращение взыскания по долгам должника на денежные средства, находящиеся на номинальном банковском счёте, владельцем которого он является, не допускается.