Жители Красноярского края смогут обратиться к мировым судьям дистанционно

В этом году информационные системы мировых судей будут подключены к государственной автоматизированной системе «Правосудие». Будут модернизированы каналы связи и закуплено новое оборудование, что позволит проводить заседания в режиме видео-конференц-связи. Также будут закуплены и установлены средства криптографической защиты информации.

Благодаря нововведениям мировые судьи смогут принимать в электронном виде процессуальные заявления, направлять электронные исполнительные документы судебным приставам, проводить судебные заседания в онлайн-режиме.

«Реализуемый проект расширяет возможности, повышает оперативность и качество судебного делопроизводства и документооборота. Даёт возможность гражданам защитить свои права, во многих случаях без посещения суда. Это особенно актуально в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19», — отмечает заведующий отделом сопровождения специальных государственных программ и информационной безопасности агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края Владимир Качалин.

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта края «Информационная инфраструктура» и нацпроекта «Цифровая экономика РФ». В этом году на эти цели предусмотрено более 25 млн рублей, в 2022 году — 108 млн рублей, в 2023 году — более 20 млн рублей.