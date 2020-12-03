Жители моногородов могут пройти опрос о социально-экономической обстановке в городе

Опрос будет проходить до 20 декабря. Норильчане могу помочь своему городу и поделиться своим мнением с экспертами. Ваше мнение не останется без внимания. Каждый ответ поможет при составлении экспертных рекомендаций федеральным органам власти, высшим должностным лицам субъектов РФ и главам моногородов для создания планов и проектов по развитию социально-экономических сфер в моногородах.

Чтобы принять участие в опросе, горожанам необходимо пройти по ссылке http://www.promonogoroda.ru/, выбрать в списке городов Норильск, далее откроется доступ к вопросам, где норильчане смогут оценить основные социально-экономические направления города. Много времени, чтобы ответить на все вопросы, не потребуется – всего 10 минут.

Организаторы опроса – экспертный совет по устойчивому развитию моногородов при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству совместно с аналитическим и проектным центром Urban Pro.