Жители оценят

– Сергей Станиславович, можем ли мы подвести итоги летнего ремонтного сезона в Кайеркане?

– Давайте начнем с капитальных работ, а именно с обновления фасадов. За короткое норильское лето удалось привести в порядок пять зданий. Управляющая компания «Город» взяла на себя трёхэтажные здания по улице Строительной, 11 и 13. УК «Северный управдом» занялась фасадами по адресам: ул. Норильская, 22, 24 и 26. Все объекты готовы на 100%. Я считаю такие объёмы для нашего района хорошими. Что касается ремонта металлических кровель, то уже завершены работы на ул. Строительной, 11 и 13, а по ул. Норильской, 20, Первомайской, 14, и Надеждинской, 24а (1–й, 2–й корпуса) они выполнены на 95%.

– Как идёт процесс асфальтировки?

– В этом году на придомовых территориях управляющими компаниями проведены работы по укладке асфальта на площади около 7000 кв. м. Силами территориального управления заасфальтирован участок рядом с детской площадкой во дворе домов на ул. Норильской, 12 и 14, площадью 400 кв. м. Также выполнен частичный ямочный ремонт. В планах значилось 2899 кв. м, к данному моменту охвачено 662 кв. м. Работы находятся на стадии завершения, срок их принятия — до конца октября. На будущий год намечен большой объем асфальтировки, затрагивающий пять межквартальных проездов.

– По программе формирования комфортной городской среды в этом году благоустраиваются три территории, одна из них — в Кайеркане. Расскажите, что уже сделано?

– По данной программе в прошлом году для обустройства общественной территории по улице Первомайской, между домами 14 и 16, были заключены муниципальные контракты на выполнение первого этапа работ. Он завершён, подрядчик произвел земляные и бетонные работы. Установлено 13 опор освещения, оборудование детской площадки, обустроена зона воркаута общей площадью 1650 квадратных метров. В этом году мы приступили ко второму этапу, который включает в себя установку ещё девяти опор освещения и возведение трибун. Работа идёт, срок её окончания — 31 октября, исполнение контролируется каждый день. Реакция жителей на происходящие изменения сугубо положительная. Площадка находится рядом со школой, дети могут играть на ней и летом, и зимой, поскольку её зимнее содержание предусмотрено.

– Сколько аварийных зданий снесли в этом году в Кайеркане? План по демонтажу выполнен полностью, или что–то перенесли на следующий год?

– В этом году полностью демонтировали аварийный дом на ул. Надеждинской, 1. Сейчас производится демонтаж двух девятиэтажных гостинок — на ул. Надеждинской, 18, и ул. Шахтерской, 18. Вариант благоустройства ростверков на месте снесённых зданий в данный момент рассматривается. В любом случае мы красиво закроем контур и забетонируем площадку. Для определения дальнейшей судьбы ростверков мы проводим опрос среди жителей района на платформе «Активный гражданин». Можно и просто позвонить в управление, окончательный выбор будет сделан, исходя из пожеланий кайерканцев. Скорее всего, на этом участке появится спортивная или детская площадка.

– Каким образом Кайеркан затрагивает реновация?

– В программу реновации включены те самые гостинки на улице Шахтерской, 18, и Надеждинской, 18. Помимо возведения на их месте новых объектов запланирована реконструкция детского сада на 236 мест на улице Первомайской, 4. До конца этого года будут проведены проектно–изыскательские работы.

– На какой стадии находится строительство нового храма?

– Как вы знаете, храм Преображения Господня возводится в районе дома № 20 на улице Первомайской. Строительство финансирует Заполярный филиал «Норильского никеля». Храм будет представлять собой двухэтажное здание из бруса, вмещающее до 150 прихожан. Общая площадь строения — 260 квадратных метров. Также строится дом–притча — административное здание площадью 400 квадратных метров с помещениями для воскресной школы, ведения благотворительной и хозяйственной деятельности прихода. Строительство должны закончить в декабре 2023 года. Сейчас оно находится на стадии подведения стен под крышу. Я полагаю, что до наступления холодов подрядчик успеет поставить крышу и приступит к отделочным работам.

– После запуска системы отопления проблемы с недогревом по району решались в индивидуальном порядке. Но на ул. Первомайской, 18, сложилась невероятная ситуация — у людей в квартире попросту не оказалось приборов отопления. Как такое могло произойти?

– К сегодняшнему дню жильцам второго подъезда дома уже включили отопление. Одной из причин задержки было то, что жильцы не смогли предоставить специалистам своевременный доступ к своей жилплощади: кто–то был в отпуске, кто–то пропадал на работе. По данному случаю будет проведена прокурорская проверка, поднята техническая документация, смета, разобран вопрос с обоснованием срока окончания подрядных работ для компании «Фаворит–строй». По документам их завершение назначено на 15 ноября, а такого не должно быть, потому что к этому моменту в городе уже стоят отрицательные температуры.

– Глава Норильска Дмитрий Карасев давал поручение ускорить темпы уборки накопленного мусора. Расскажите, в Кайеркане несанкционированные свалки уже убраны?

– Одну такую свалку мы совместными усилиями специалистов администрации и активных граждан сумели ликвидировать в промежуток с 16 по 20 августа. Но проблемных мест в районе ещё очень много. Мы фиксируем нарушения и передаём сведения управлению экологии администрации Норильска. На будущий год формируем бюджет таким образом, чтобы можно было вплотную заняться уборкой. Работы этого сезона продолжатся до выпадения снега — буквально неделю назад мы заказывали технику и вместе с работниками УК «Город» очищали территорию так называемых «белых пятен». Помимо этого, мы проводим работу с членами гаражных кооперативов, устраиваем традиционные субботники. Кстати, хочу сказать спасибо руководителям и специалистам Молодежного центра, которые 16 сентября организовали субботник в зоне отдыха набережной ручья Кайерканский. Благодарю всех участников за ударный труд и позитивный настрой.

– Проводились ли минувшим летом работы по озеленению?

– Вопросам озеленения мы всегда уделяем большое внимание. За счёт местного бюджета ежегодно высаживаются цветы и благоустраиваются газоны. В связи с этим хочу выразить ещё одну благодарность — в адрес гимназии № 11 и её руководителя Нины Михайловны Шпетной, которые всем коллективом высаживали ёлочки на улице Норильской.

– Как часто в Кайеркане появляются небольшие достопримечательности?

– В прошлом году на мосту набережной ручья Кайерканский установили симпатичную топиарную фигуру — деревце. В этом сентябре к ней добавилась композиция «Бабочка на яблоке». В следующем году мы хотим продолжить украшать территорию, но как именно –пока секрет.

– Вы уже продумали концепцию снежных городков? Где «вырастет» главная ёлка района?

– Новый год совсем близко, а готовимся мы к нему с лета. Концепция продумана и в Центральном районе, и в Кайеркане. Опять же, все секреты я не буду выдавать. Могу сказать, что ёлка у нас будет располагаться традиционно возле здания территориального управления. Жителей района порадуют новые гирлянды, новая звезда на верхушке ёлки. Ещё мы планируем установить возле всех школ и детских садиков, около Ледового дворца и в сквере на улице Надеждинской сорок ледяных фигур с подсветкой.

– Какие задачи вы считаете самыми актуальными для Кайеркана?

– Сейчас мы фактически переходим в новый, 2023 год. Планируем проделать большую работу в части благоустройства района. Из ключевых моментов — обустройство большой детской площадки, а также площадки для молодёжи возле Молодежного центра. Хотим повести ремонт на набережной ручья Кайерканский, готовим проектно–сметную документацию. Также готовим ПСД на ремонт сквера «Первым шахтёрам» на улице Строителей. К нам поступает много обращений от жителей с просьбой организовать площадку для выгула собак — ведутся работы по разработке ПСД на строительство объекта площадью 1300 квадратов на улице Строительной, 11 и 13. Расчитываем заключить контракты с надёжными подрядчиками — с тем, чтобы в новом году район изменился к лучшему, чтобы всё намеченное исполнилось. Будем стараться приятно удивлять кайерканцев и дальше.