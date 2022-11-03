Жители региона до конца месяца могут бесплатно получить востребованную профессию

На рынке труда Красноярского края нужны специалисты в таких сферах, как хлебопечение, интернет-маркетинг, банковское дело, рекрутинг, документационное обеспечение управления и архивоведение, социальная работа, парикмахерское искусство, сметное дело, охрана труда и др. Полный перечень профессий, которые можно получить, приведён на сайте.

Если претенденты относятся к категории 50+ или молодёжь до 35 лет, если есть дети-дошкольники, то пройти обучение можно бесплатно. Короткие программы доступны и тем, у кого из документов об образовании есть только школьный аттестат.

Второй год оператор федерального проекта – Академия WorldSkills Russia – помогает россиянам реализовать себя в карьере. Акцент в проекте «Содействие занятости» сделан на практическом обучении – профессиональным навыкам учат на современных оборудованных площадках региона. Полный перечень центров обучения – на сайте.

Узнать подробнее о программах в Красноярском крае и подать заявку можно на сайте trud.worldskills.ru. По вопросам обращайтесь к региональному оператору по электронной почте.